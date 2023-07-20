投資人評估最新一輪企業財報，美國股市主要指數今天收漲，其中道指連續8個交易日收紅。

道瓊工業指數上漲109.28點或0.31%，收35061.21點。

標準普爾500指數上揚10.74點或0.24%，收4565.72點。

那斯達克綜合指數揚升4.38點或0.03%，收14358.02點。

費城半導體指數下跌40.70點或1.06%，收3801.66點。（譯者：陳正健）1120720

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