投資人消化企業季度財報，並靜待美國聯邦準備理事會（Fed）本週重要利率決策會議結果，美股今天收高。
道瓊工業指數小漲26.83點或0.08%，收35438.07點。
標準普爾指數上揚12.82點或0.28%，收4567.46點。
那斯達克指數上漲85.68點或0.61%，收14144.55點。
費城半導體指數大漲62.944點或1.70%，收3755.265點。（譯者：陳政一）1120726
投資人消化企業季度財報，並靜待美國聯邦準備理事會（Fed）本週重要利率決策會議結果，美股今天收高。
道瓊工業指數小漲26.83點或0.08%，收35438.07點。
標準普爾指數上揚12.82點或0.28%，收4567.46點。
那斯達克指數上漲85.68點或0.61%，收14144.55點。
費城半導體指數大漲62.944點或1.70%，收3755.265點。（譯者：陳政一）1120726
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