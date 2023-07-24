深成指開盤報10,771點，跌38點或0.36％；現報10,822.09點，漲11.91點或0.11％。
滬深300指數開盤報3,803點，跌18點或0.49％；現報3,824.7點，漲2.79點，漲幅0.07％。
創業板指數開盤報2,148點，跌14點或0.69％；現報2,161.27點，跌1.85點，跌幅0.09％。
各概念股普遍受壓，有色金屬股跌逾1％；電力、化工、房地產、煤炭、石油、金融、鋼鐵、水泥股偏弱。
A股24日早盤開低走高，微幅震盪。上證指數開盤報3,157點，跌10點或0.32％；截至10點20分，報3,176.72點，漲8.97點或0.28％。
深成指開盤報10,771點，跌38點或0.36％；現報10,822.09點，漲11.91點或0.11％。
滬深300指數開盤報3,803點，跌18點或0.49％；現報3,824.7點，漲2.79點，漲幅0.07％。
創業板指數開盤報2,148點，跌14點或0.69％；現報2,161.27點，跌1.85點，跌幅0.09％。
各概念股普遍受壓，有色金屬股跌逾1％；電力、化工、房地產、煤炭、石油、金融、鋼鐵、水泥股偏弱。
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