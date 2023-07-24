深成指開盤報10,771點，跌38點或0.36％；現報10,822.09點，漲11.91點或0.11％。

滬深300指數開盤報3,803點，跌18點或0.49％；現報3,824.7點，漲2.79點，漲幅0.07％。

創業板指數開盤報2,148點，跌14點或0.69％；現報2,161.27點，跌1.85點，跌幅0.09％。

各概念股普遍受壓，有色金屬股跌逾1％；電力、化工、房地產、煤炭、石油、金融、鋼鐵、水泥股偏弱。

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