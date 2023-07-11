信紘科董事會決議配息4.24元，6月15日以80.3元參考價除息交易。信紘科股價16日觸及82.6元、填息率達54.76％，惟隨後受大盤轉弱拉回，近日於76.1～81.6元區間震盪，今（11）日開低後挫跌3.05％至76.3元，窘陷貼息狀態。

信紘科公布2023年6月自結合併營收1.9億元，月減達18.73％、年減2.17％，為近4月低點、仍創同期次高。不過，第二季合併營收6.16億元，季增達15.35％、年增5.15％，創同期新高、歷史次高。累計上半年合併營收11.5億元、年增2.47％，續創同期新高。

信紘科表示，第二季廠務供應系統整合業務、綠色製程解決方案營收分占90％、8％，前者受惠半導體相關產業客戶穩健推進新廠擴建，延伸的化學、氣體拆移機需求亦增加。後者則有「廢有機溶劑去除雙氧水」個案許可少量試產、機能水設備出貨銷售增溫挹注動能。

展望後市，儘管目前半導體業擴產擴廠步調放緩，但信紘科整體在手訂單維持良好水準，隨著多元產業市場布局效益逐步顯現，有助減緩短期單月營收波動狀況，對第三季營運維持審慎樂觀看待。

除了持續深化台灣市場業務規模，信紘科亦拓展海外市場廠務供應設備、機能水及特殊廢液處理等設備銷售，同時投入新產品、新技術、新工法等研發，持續擴增專業人才與良好培訓，全方位提升整體競爭力，盼創造未來營運正面效益。