但AI相關銅箔基板廠台燿(6274)盤中股價漲停、中低價散熱股及電源供應器股持續吸金，協禧(3071)、僑威(3078)、康舒(6282)、泰碩(3338)、力致(3483)盤中股價強攻漲停板，在資金行情持續發酵下，台股指數由黑翻紅，盤中指數一度上漲逾60點，截至11點35為止，加權股價指數約17306.28點，上漲22.57點，成交量約為2743.25億元；OTC指數為225.26點，上漲0.88點，成交量為704.78億元。

今天盤中上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲2.76%，其次是化生醫類股及電線電纜類股，分別上漲1.84%及1.57%，表現較差者為紡織類股、油電氣類股及汽車類股，其中紡織類股下跌1.77%，油電氣類股下跌1%，汽車類股下跌0.97%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股、上漲2.67%，表現最差為文創類股、下跌2.95%。

就技術面來看，上周美股因通膨降溫，科技股再度轉強，連帶台股也止跌反彈收高，上周五加權股價指數以17283.71點作收，累計一周上漲619.5點，漲幅約3.72%，周K收紅，終止周K連3黑，成交量因交投熱絡放大至日均量3645.2億元，以中小型股為主的櫃買市場雖然同步走高，但漲幅不及上市，OTC收盤指數為224.38點，累計一周上漲2.56點，漲幅約1.15%，周K收紅，日均量亦放大至925.59億元；今天台股雖然因上星期五美國科技股及費城半導體指數收低以低盤開出，不過盤中指數由黑翻紅，順利站上17300點；目前台股指數站穩短天期5、10、20日均線，日KD指標突破50，技術面轉強，由於月線走平翻揚，月、季線重回多頭格局，且周KD指標翻多，中期技術面轉佳，有利多方發揮，預期短線震盪過後有機會挑戰前高。

分析師表示，上周台股爆量後指數持續走高，顯示換手成功，有利漲勢延續，只要台股指數維持在17223點之上，短線將隨時上攻，應可突破前高17346點，並挑戰去年3月下旬高點17770點，由於台股站穩所有均線，且AMD執行長蘇姿丰訪台，AI相關題材族群依舊是盤面焦點，資金動能兼具，建議可布局趨勢性類股，做多可留意如：AMD總裁來台受惠相關封測、伺服器零組件股及政策加持車電、智慧電網股；避開下半年展望欠佳隱形眼鏡股，及技術面高檔轉弱航空、軍工股。