MILE HIGH MAGIC 🪄 pic.twitter.com/WRJcO4anlh — Colorado Rockies (@Rockies) July 16, 2023

洋基輸掉了在洛磯主場的系列賽，洛磯充分利用號稱「打者天堂」的庫爾斯球場，在延長賽11局下半敲出兩發關鍵轟，其中一支是再見全壘打，以8比7氣走洋基，2勝1負贏得系列賽。最悲情的是洋基明星一壘手雷佐（Anthony Rizzo），他全壘打的乾旱期進入第41場，不知為何他就是打不出去。

雷佐此戰4打數掛零，他最近一次開轟是在5月中對戰紅人的系列賽，之後他就沒能再把球掃出圍牆。雷佐在菜鳥球季有過連續46場未開轟，但他實際上的打席為153次，這一次乾旱168打席未開轟是生涯最漫長，本季停在11轟。總教練布恩（Aaron Boone）說：「棒球很難，即使對很優秀的選手來說也是如此。」洋基破天荒在球季中更換了打擊教練，但還沒看到明顯的改善。

洛磯贏得頗有戲劇性，8局下克榮（C.J. Cron）轟出逆轉比分的滿貫全壘打，超前洋基兩分。9局上洋基貝德（Harrison Bader）滿壘時擊出左外野高飛犧牲打追平比分，培拉薩（Oswald Peraza，雷佐的代跑）趁機從二壘衝上三壘，結果洛磯提出挑戰成功，培拉薩遭改判雙殺出局！

洋基失去超前比分的機會，比賽被拖入延長，11局上培拉薩等人安打攻下兩分。11局下洛磯瓊斯（Nolan Jones）率先開轟，由於壘上有起始跑者，直接成為兩分炮追平，後面崔霍（Alan Trejo）在兩出局時補上了再見全壘打。崔霍也是相隔47場再度開轟，不過他的實際打席138還沒有雷佐那麼慘。