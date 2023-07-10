洋基在明星賽前的最後一戰輸給小熊，隨即宣布開除打擊教練勞森（Dillon Lawson）。洋基自從1998年總管凱許曼（Brian Cashman）掌權以來，從來不曾在季中更換總教練或是解雇教練團成員，勞森不幸成為25年來的首位犧牲者。

總管凱許曼聲明指出：「眾所周知，我向來不願意在球季進行中更換教練團成員，我深信成功或失敗是一個集團的結果。然而我終究覺得有必要做出改變，需要一個新面孔來管理我們的打擊運作，讓我們在前往下半季的途中擁有發揮全部潛力的最佳機會。我要感謝勞森付出的努力，他很懂棒球，他會繼續有個豐碩的棒球生涯。」

原先打擊最猛的主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）掛傷兵，他的打擊率為0.291，但是洋基團隊打擊率卻低至0.231，在全聯盟倒數第2，只贏過「3A球隊」運動家。這個打擊表現實在太糟了，逼得一向不在季中砍人的凱許曼也得動手。勞森先前在洋基小聯盟任職，去年開季前被升為打擊教練。

洋基在明星賽前的系列賽1勝2負不敵小熊，最終戰洋基11支安打僅得4分，小熊6支安打拿了7分。總計洋基49勝42負在美東位居第4，被剛拿下5連勝的紅襪追到只有1場勝差，距離前面的藍鳥也是1場勝差。