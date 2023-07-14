洋基上半季尾聲萎靡不振，和「法官」賈吉（Aaron Judge）的缺席脫不了關係，洋基球迷期待他盡快回歸，近期則有傳言表示，賈吉將於明星賽結束後隨即重返球隊，根據美媒《SNY》報導，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）證實，賈吉依然沒有回歸時間表。

前水手球星布雷特布恩（Bret Boone）日前參與名人壘球賽，他是洋基總教練阿隆布恩（Aaron Boone）的哥哥，布雷特布恩最近在節目中透露，已經聽到賈吉很快就會重返陣容的說法，並指出弟弟並不是自己的消息來源，「阿隆對此相當保密，我從沒問過他，但我聽到一些傳聞，提到賈吉將會在明星賽後立即回歸陣容，我們再來看看我說的對不對。」

《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）也有類似看法，他認為賈吉會在7月份時回到陣容當中。賈吉6月4日對陣道奇撕裂右腳大拇指韌帶，7月初接受訪問時，賈吉坦承不確定自己的腳趾狀況是否正常。賈吉今年出賽49場，打擊率2成91、19轟、40分打點和1.078攻擊指數。

針對多種傳言，凱許曼澆了洋基球迷一桶冷水，堅稱賈吉距離回歸還有很多前置作業得完成，譬如跑壘狀況以及復健賽，並堅持先前官方所做的回應，賈吉將會在下半季某個時段復出。目前洋基在美聯東區落後龍頭光芒8場勝差，但仍有望爭奪外卡資格。