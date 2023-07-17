WALK IT OFF, LUIS! pic.twitter.com/mialz4NyVl — New York Mets (@Mets) July 17, 2023

紐約大都會王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）對道奇的系列賽最終戰繳出7局無失分、1安打的好投，但是大都會打到延長賽才以2比1獲勝。薛爾瑟無關勝負，不過他似乎找到滑球失靈的原因，至少讓他安心一些。大都會打線在明星賽後毫無起色，與道奇3連戰只打3分（1勝2負），投手表現再好也沒用。

薛爾瑟說：「最初幾局我的滑球不會跑，讓我非常焦躁，我努力這麼久想要找出原因。我想我最終找到原因了，我的釘鞋沾了很多土，變重之後我的腳就沒有抬那麼高，滑球就突然有效果了。」

一直到上個球季，薛爾瑟的球都還是很難打，他讓打者的揮空率達到46.4%，但本季大跌至32.2%，他自認是滑球不聽使喚。薛爾瑟說：「這就是解決方法，很簡單、很蠢，這困擾到我晚上都睡不好。」

大都會第5局靠著安打與保送弄到滿壘，但只得1分。薛爾瑟投完7局退場，道奇貝茲（Mookie Betts）第8局就打回追平分。延長賽第10局下，大都會吉尤梅（Luis Guillorme）上來代打，他在兩好球時大膽出棒，敲成右外野滾地二壘打，直接送回起始跑者成為再見安打！大都會中止4連敗，但是43勝50負的戰績離季後賽還是很遠。