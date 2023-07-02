今年經典賽中秀味十足的光芒古巴籍外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena），受球迷青睞入選明星賽先發，今（2日）阿羅薩雷納再宣布將挑戰全壘打大賽，成為今年第4位與會的強打好手。

2020年阿羅薩雷納在季後賽開始活躍於世人面前，20場比賽猛敲10轟、灌進14分打點，打擊率高達3成77，光芒一路打進世界大賽，最終不敵道奇屈居亞軍，當年阿羅薩雷納可是在季末經由擴編名單才回到大聯盟，一次季後賽封神之旅，讓他變成光芒球迷新寵兒。今年代表墨西哥出征經典賽，除了棒子依然火燙外，阿羅薩雷納屢屢上演美技守備、和球迷在外野的互動，都讓人印象深刻。

自隆格利亞（Evan Longoria）、潘尼亞（Carlos Pena）後，阿羅薩雷納成光芒隊史第3位參與全壘打大賽的球員，他也難掩興奮之情說道，「這一直是我的目標，大家都知道我特愛打全壘打，這也是我參加的動機之一。」阿羅薩雷納本季敲出15轟，在隊內僅次於希瑞（Jose Siri）的16轟。

包含阿羅薩雷納在內，已經有貝茲（Mookie Betts）、小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）和「J-Rod」胡力歐羅德里格茲（Julio Rodriguez）表態參賽。今年明星賽最高票得主小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），已經婉拒第3度參與，上賽季奪下全壘打大賽冠軍的索托（Juan Soto）則尚未表示。