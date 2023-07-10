大都會中斷近期6連勝，進入明星賽前被教士賞了2連敗，帶著42勝48負的難堪戰績結束前半季（國東第4）。他們前一戰遭到教士賽揚獎左投史奈爾（Blake Snell）封鎖，10日的比賽派出王牌薛爾瑟（Max Scherzer），總教練修瓦特（Buck Showalter）表示希望以贏球來告個段落，但是薛爾瑟也不靈了，5局被打5分，教士6比2輕鬆獲勝。

史奈爾近況極佳，6月份的5次先發自責分率0.87。薛爾瑟的狀態差得遠了，最近7場先發的自責分率5.63，此次登板被金河成敲出首打席安打，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）追擊二壘打，馬恰多（Manny Machado）接著大棒掃出3分彈。

大都會看似有攻勢，在第4局攻佔1出局滿壘，但其實是教士投手穆斯葛洛夫（Joe Musgrove）連續觸身球才砸成滿壘，然後穆斯葛洛夫連續三振兩位打者解圍，相當於「自導自演」一個小劇場。

馬恰多還沒放過薛爾瑟，第5局他連等3顆壞球，料定第4顆必是好球，轟成反方向的右外野兩分全壘打，單場雙響炮（第15轟）。薛爾瑟退場前大都會一分未得，他吞下本季第3敗（8勝3負）。

大都會戰績這麼差，原先只有一壘手阿隆索（Pete Alonso）靠著保障名額入選明星賽，後來因為有球星受傷和退出，先發投手千賀滉大獲得遞補名額。教士有外野手索托（Juan Soto）、中繼左投海德（Josh Hader ）兩位入選。