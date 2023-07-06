由於市場需求仍低迷、客戶持續庫存調整，聯電先前預期第二季晶圓出貨量及美元平均售價（ASP）將持穩首季，實際營收表現略優於預期。公司預估第二季毛利率估維持34～36％（mid-30%）、稼動率維持約71～73％（low-70%），全年資本支出維持30億美元不變。

聯電總經理簡山傑日前股東會時表示，上半年庫存調整持續進行中，但進度比預期緩慢，下半年景氣未見明顯復甦。雖然景氣周期性變化持續，但在5G、智聯網（AIoT）及電動車等大趨勢推動下，公司對半導體產業中長期成長動能持續樂觀看待。

聯電財務長暨發言人劉啟東坦言，第三季市場氛圍沒有明顯改變，目前訂單能見度維持約3個月，下半年未見強勁復甦跡象。公司將採取持盈保泰策略，鞏固特殊製程市場，堅守價格不打價格戰，希望在景氣低迷時期維持既有獲利狀況，毛利率能維持首季逾35％水準。

投顧法人認為，半導體業目前處於庫存調整期，聯電上半年稼動率因景氣修正而下滑，預期下半年將溫和回升，透過差異化產品組合和全球客戶合作，應可度過周期性波動，預估今年每股盈餘仍可望逾5元。