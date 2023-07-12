高雄鳳山溪遭不肖業者偷排廢水案件近期接二連山發生，根據高市府環保局統計，今年已經抓到23案鳳山溪偷排事件，比去年同期增加20件，環保局將運用科技執法加強稽查，杜絕偷排廢水事件再度發生，環保局強調若查獲業者偷排將依水汙法開罰。

根據統計，今年1月1日迄今，高市府環保局在鳳山溪流域累計裁處23件次偷排廢水案，裁處金額99萬6600元，與去年同期比較增加20件次，裁罰金額增加80萬6000元。環保局說明，今年鳳山溪偷排案件暴增，是因為今年自5月30日起執行鳳山溪上游稽查專案，強力執行水汙染管制區沿岸事業主動稽查，並查獲多起非法排放案件，所以水汙案件及裁處金額才會有大幅增加的趨勢。

環保局表示，將會持續運用科技執法，如水質自動連續監測器、管型LED監控系統、LED地下管線潛望監視系統、空拍機、縮時攝影、遠端監視系統等儀器強力執行稽查作業，以解決傳統稽查人力不足與汙染追蹤難度較高的問題，利用科學儀器掌握蒐集汙染證據，共同守護鳳山溪水體品質。

環保局呼籲，未來將不定期規畫水汙染熱區稽查專案，業者務必妥善檢視廠內廢水處理設施效能，並維持正常操作，切勿心存僥倖、以身試法，非法排放廢水汙染鳳山溪，違法者環保局將從重裁處，絕不寬貸。