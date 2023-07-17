高雄399通勤月票首次出包！今早高雄MeNGo月票系統出現異常，導致許多持QR Code月票民眾無法進站，被塞在捷運閘門入口，只能透過站務人員發放紙本證明通行，引發許多通勤的上班族怨聲載道。高市交通局表示，系統於上午11時許恢復正常，證實是首次出包，研判是電信業者昨晚進行網路設定時，疑將原有MeNGo設定移除，目前統計各運具受影響乘客，並研議補償方案。

今日上午9時30分許，有民眾趕著搭捷運上班時，發現月台都是排隊民眾，經過詢問才得知原來是MeNGo系統今早突然出現異常，讓許多持QR Code民眾無法掃碼進場，手機APP上均顯示「產生QRCode過程發生錯誤，請稍後再試一次」，只好透過站務人員一個個發放購票證明，讓民眾從側邊閘門進入。

而過程也花費不少時間，讓許多趕著上班通勤民眾氣炸。對此，交通局指出，MeNGo系統今日上午9時30分許離峰時段，由系統自動測試發現QR產制異常，經技術人員查明進緊急處理，於11時恢復正常，受影響時間約1.5小時；證實是首次出包，目前正統計所有受影響乘客，研議補償方案。

至於為何發生系統大出包，交通局指出，初步判斷發生原因為電信業者昨晚進行網路設定所致，疑似將原有MeNGo設定移除，系統也將在今晚深夜公共運輸收班後進行調整，以強化系統穩定性；此外也加強與電信業者溝通管道以及預警系統。