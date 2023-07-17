近日高屏地區二期稻作已陸續完成插秧，但高雄市美濃區、屏東縣潮州鎮及萬丹鄉等地出現瘤野螟，導致有田區受害，為此，高雄農改場呼籲農友應施藥防治，如19％矽護芬水基乳劑2000倍或40％撲滅松可濕性粉劑800倍。

高雄農改場指出，瘤野螟又稱縱捲葉蟲，常在二期稻作分蘗期開始陸續出現，幼蟲會啃食葉片，並在二齡後將葉片兩邊綴成縱苞，藏身其中啃食葉肉，僅留白色表皮，若未適時防治，孕穗末期至抽穗期間可能大量發生，族群密度高時幾乎所有葉片受害，造成滿田白葉的現象。

為此，高雄農改場提醒農友，依據今年度田間巡查狀況，瘤野螟於部分田區的危害時期有所提早，因此籲請農友應加強巡查，留意田間狀況並適時防治，另於抽穗期前也應加強防治，於孕穗期至抽穗期若發現平均每稻欉有1隻幼蟲以上時，應再施藥防治，如19％矽護芬水基乳劑2000倍或40％撲滅松可濕性粉劑800倍。

高雄農改場強調，氮肥施用過量將增加病蟲害發生機會，因此也籲請農友勿過度偏施氮肥，以降低防治成本，若有任何問題，可多加利用病蟲害診斷服務專線08-7389060洽高雄農改場植物保護研究室，研究人員將竭誠提供協助。