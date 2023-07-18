高雄市王姓女子停車時，疑似沒注意到機械停車位升降作動警示燈亮起，導致地下室呂姓男子的愛車遭抬升、車頂被壓毀。一審判王女須賠償24萬元，王女提出檢修異常報告上訴。高雄地院認定警示燈當時確實有亮，王女不該按下搖控器，判王女仍需賠償定讞。

2020年3月王女在大樓1樓，按下停車場升降機，準備將自己的機車停進地下停車場。當時呂男正在地下室，剛好把車開入升降機，車身才進入升降機一半就被抬升，導致愛車車頂遭壓毀，所幸人當時沒事。

呂男事後光是修車費就花了15萬元，怒向王女求償，包含車輛折損價值及鑑定費，總計求償30萬元。大樓主委證稱，警示燈亮起代表升降機正運轉，住戶按遙控器也不會令升降機上升或下降，但如果住戶不小心按到遙控器上的「RESET」鍵，升降機在有人使用的狀況下就會重新運轉。

王女堅稱，事發當時她並沒有看到警示燈閃爍，但一審法官勘驗呂男車上的行車記錄器檔案，發現當時大樓1樓和地下室的升降機警示燈都有亮起，認定事故發生時大樓升降機警示燈正常運作，王女疏於注意導致意外發生，判王女應賠償呂男24萬元。

王女不服上訴，強調當時警示燈並未亮起，她才按下遙控器，而按下遙控器後，發現升降機毫無反應，她才離開現場。事發前2天，保養廠商才檢查過，結果發現機械車位「車廂充電開關控制線路異常」、「靠F側無保護偵測功能」、「底坑積水嚴重」、「車廂中急停按鈕開關無功能」、「B1下壓式柵欄鋼索損壞」等缺失，但警示燈運作正常沒有異狀。

高雄高分院法官認為，雖然升降裝置有異，但警示燈確實運作正常，顯示車輛正駛入或駛出升降機，王女不應再操作遙控器讓升降機上升，最後認定王女仍有過失，駁回上訴，全案定讞。