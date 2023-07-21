22歲政大黃姓女學生昨（20）日等公車時，突遭上方17樓正在裝設的冷氣砸中頭部，送醫搶救後傷重不治。這起悲劇亦引發社會熱議，一名女網友後來在Dcard討論文留言表示，當時她人就在現場，親眼目睹案發全過程，直至現在仍感到心痛不已。

昨日驚悚意外發生後，一名女網友在Dcard討論文下留言，「我就在現場，真的好心痛好心痛……這也是我每周上班會待的公車站」，同時使用一個哭泣的表情符號。網友見狀，紛紛熱心留言，「我光看新聞就覺得很可怕了，妳還在現場」、「乾！這個心裡會有創傷，拍拍妳」、「目睹現場一定很不好受，大家都要好好的」、「一定會有心理陰影跟創傷，多多尋求專業的幫助，還有好好抒發！大家都陪著妳！」

最後，也有部分網友擔心她會留下心理陰影，甚至請對方一定要去廟裡拜拜，或是找人開導，「如果揮之不去的話，請妳一定要去拜拜、去找人聊聊，要好好的，好嗎！」、「如果心裡過不去，記得要去心理諮商一下，會好很多的」、「可以去看身心科心理諮商一下，怕妳會有創傷後壓力症候群，或是找朋友聊聊，不要悶在心裡！」

昨日事件經警方調查，今已依過失致死罪移送安裝冷氣的李姓工人，後經檢察官複訊後3萬元交保；檢察官亦預計下午前往亞東醫院相驗遺體。