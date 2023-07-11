耀登旗下子公司耀睿於上個月參加全球行動通訊標準組織3GPP在台舉辦的會員大會，介紹B5G/6G世代國際3GPP/O-RAN聯盟最新技術規範要求，協助國內產業導入最新標準。耀登從最前端的標準制定，到產品的開發，再到後段的測試驗證都有參與，目地就是要讓產品能及早符合相關規範，如此才能即時且快速的滿足市場的需求。此次活動結束之後，許多國際廠商來與耀登洽談合作事宜，包括國際上重要的衛星廠商來與公司討論後續平板式的天線在衛星產品上面開發的可能性，除了低軌衛星廠商之外，也有中、高軌衛星廠商來積極接洽。

全世界基地台的設備訂單，原本僅集中在幾間國際大廠身上，隨著O-RAN的問世，為台灣的廠商創造了進入基地台設備供應鏈的機會，耀登即為O-RAN供應鏈中的一員，其主要開發O-RAN中的RU產品。耀登的RU產品設計已經完成，目前正在與DU、CU的廠商在做軟體的整合，因為非屬消費性的產品，每一個客戶對於網路規格的要求都會有所不同，耀登預計將推出符合O-RAN功能的初步產品，目前正在進行第三方驗證，若驗證通過後，預期產品將在第四季交給各客戶去做實際場域的驗證，場域驗證通過後，產品將開始大量生產出貨。

時序進入下半年，耀登在O-RAN、衛星等新產品進度也已到了後半段的測試階段，預期隨著產業庫存調整即將告一段落，以及公司新產品將陸續驗證完畢後出貨，可為公司注入新一波的成長動能。