Arm toeschouwer raakt renner. Toeschouwer lijkt te filmen en beweegt arm terug naar links. pic.twitter.com/amP2RB6UHw — Martijn Hendriks (@hendriksmj) July 16, 2023

環法自由車賽出現觀眾搗亂導致大規模摔車的意外，16日比賽在第15階段（179公里），一位旁觀者伸出手機來撞到美國選手庫斯（Sepp Kuss）。庫斯當場摔車，由於車陣密集，大片選手遭到波及摔車，比賽延誤一段時間。

從鏡頭裡可以看出兩旁的觀眾距離選手非常近，特別的右手邊的觀眾，一位黑衣白帽的人拿著手機，伸手像金臂勾一樣把庫斯撞倒，美媒認為他可能是在自拍，沒有留意身旁狀況。

丹麥好手溫格高（Jonas Vingegaard）是大賽衛冕者，他嚴正呼籲觀眾保持安全距離：「在路邊保持正確行為，不要擋路，不要攻擊選手，站在那裡好好看比賽。你們不需要接近賽道或是和我們乾一杯，好好欣賞比賽，不要做這種蠢事。」

斯洛維尼亞選手波加薩爾（Tadej Pogacar）說：「我們真的很喜歡觀眾，他們來自各個國家，很高興看到有這麼多人前來。看比賽的時候請小心一點，特別留意你站的位置以及選手，而不是盯著直升機和手機。我只是希望大家都能平安無事，這種行為在平路（速度較快）以及下坡可能引發大災難。」

2021年環法賽也出現白目的觀眾拿標語靠近跑道，導致大規模摔車，還有人因此受傷退賽。環法官方多次宣導，但今年還是出現自我中心的觀眾入侵選手的賽道。