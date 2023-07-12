展望下半年車市，車商持續推出新品，推動車商財報表現、政府稅收狀況；裕日車(2227)看好其下半年的銷售表現會優於上半年。

小客車上半年關稅毛額191億元，年增59億元或增幅49.2%，金額、增幅、增加金額均創下102年有統計以來的新高水準，累計上半年關稅同樣創新高，年增66億元，當中小客車就貢獻了9.1成。

小客車6月特銷稅(俗稱奢侈稅)年減21.4%，主要為基數較高，但上半年實徵數達20.9億元，年增5.9億元，同樣創下同期最高。

貨物稅上半年實徵淨額823億元，年增加95億元或13.1%，其中車輛類增加107億元或33.9%，以進口車稅額增加較多。車輛貨物稅上半年整體達425億元，年增107億元，其中進口貨物稅305億元，年增89億元，上述車輛貨物稅、進口貨物稅及其增幅全數數據皆為同期新高。

小客車進口營業稅，上半年稅收毛額92億元，年增30億元或48.9%，三項數據也都寫下102年有統計以來最高水準。