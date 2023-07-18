台中銀2023年上半年自結合併淨收益84.52億元、年增達20.97％。稅前淨利36.72億元、年增達12.88％，稅後淨利30.69億元、年增達18.16％，雙創同期新高，稅前每股盈餘0.7元、稅後每股盈餘0.59元，營運表現亮麗。

以此推算，台中銀第二季自結合併淨收益43.03億元，季增3.7％、年增達19.3％。稅前淨利19.03億元，季增7.62％、年增達11.89％，稅後淨利15.95億元，季增8.33％、年增達19.98％，分別連3季、連4季改寫新高，稅前每股盈餘0.35元、稅後每股盈餘0.3元。

台中銀今年以來營運表現亮麗，主要受惠升息效益帶動核心業務穩健成長，且股債市相對穩定使投資等其他淨收益跳增。觀察上半年各項自結收益概況，利息淨收益54.65億元、年增7.7％，手續費淨收益17.94億元、年增4.14％，其他淨收益11.92億元、年增近5.3倍。

展望後市，面對地緣政治影響、通膨壓力續升與主要經濟體貨幣財政策略轉向等諸多不確定因素，台中銀將秉持營運結構穩妥、金融監理控管、數位體驗創建、永續價值提升等4大原則，持續觀察市場動態，滿足新興數位生活需求，期許在變局中穩定發展業務。

而台中銀去年10月宣布擬以現金收購取得美國大陸銀行（American Continental Bank）全數股權，董事長王貴鋒日前股東會時表示，待此案獲准收購完成後，後續若有適合機會仍將伺機併購，以加速壯大台中銀資產規模達逾1兆元。