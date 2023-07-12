英業達6月營收477.2億元，月增3.6%、年減8.4%，創今年單月新高；第二季營收1306.5億元，季增8.7%、年減3.7%。累計上半年營收2508.3億元，年減5.18%，預估第三季AI伺服器出貨將會放量。

筆電出貨方面，6月筆電出貨170萬台，月減5.55%、年減10.5%，整體第二季筆電出貨490萬台，季增11.36%、年減9.25%。

英業達攜手微軟前進5G，建構完整5G生態系深化產業創新，英業達認為，5G是非常重要的未來趨勢，將會強化整個產業的競爭力，帶領台灣走向國際。英業達將5G技術初步整合後，再放到桃園的智慧工廠深化，隨著越做越大的網路趨勢，導入智慧製造，讓5G的成果也越來越明顯，統合成「5G智慧製造的專網」，透過5G技術來做智慧工廠，再將這個技巧推動給英業達的製造夥伴，讓智慧製造的進程持續前行，推廣到全世界。