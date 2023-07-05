大立光第二季合併營收81.92億元，季減10％、年減15％，是2014年第一季以來單季低點。大立光將在13日召開第二季法說，除揭露上季營運概況，隨時序邁入iPhone傳統拉貨旺季，大立光釋出的產業前景預測，必然引領整體供應鏈走勢。

大立光營運有望步出谷底，來自Android陣營與蘋果兩股力量同時推升。歷經近六個月的銷售低迷之後，陸系智慧機單周數據於6月19日至25日期間好轉，正面訊號開始浮現，統一投顧認為，大陸智慧機銷售谷底將過，銷售狀況有望逐漸好轉。

其次，基於iPhone新機規格升級有感，法人預估iPhone 15系列出貨量為8,600萬支，新款iPhone出貨量將較去年新機成長4％。統一投顧預估，大立光iPhone營運占比高，將受惠iPhone 15新機銷售狀況；另一方面，大立光2023年將獨拿iPhone 15 Ultra潛望鏡訂單，因下游模組廠商良率低於預期，大立光潛望鏡零組件出貨量將高於預期，潛望鏡的營收挹注，將使大立光下半年營收至少成長2成。

法人預估，大立光不僅7月營收比6月成長，8月營收將再優於7月，即營收有望逐月走高，旺季效應可期。