在一片青年人失業率超過20%，大量工人抱怨時薪低至10元人民幣左右之際，大陸公布2023年第2季度《中國企業招聘薪酬報告》指出，全國平均招聘月薪達人民幣10266元（合台幣43304元），其中上海、北京、深圳分居前3名。陸媒指出，按這樣的收入，很多人大約一星期就能搞一部iPhone 14，問題是：「你達標了嗎？」

據《快科技》報導，2023年第2季度《中國企業招聘薪酬報告》顯示，大陸平均招聘月薪10266元（人民幣，下同），其中上海13486元居全國首位，北京平均月薪13438元次之，招聘月薪中位數為1.1萬元；深圳則以12774元處於第3位。

報導指出，杭州薪酬中位數也接近萬元，以9743元排名第4。南京反超蘇州、廣州進入前5，平均招聘薪酬為11061元，薪酬中位數為9000元。

至於行業收入上看，金融、保險行業收入依然很高，電子技術、電腦軟體、半導體、IT服務等也薪酬收入也不低，輕鬆突破萬元。

此外，晶片工程師、高級管理、人工智慧工程師等都屬於薪酬天花板。這也引發大陸網友的熱議，畢竟月薪提高的同時，購買力也就上來了。

報導意有所指地說：「你的月薪達標了嗎，如果沒有過萬，那...」，之前曾有熱烈議論在大陸買iPhone 14 Pro需9.5%年收入，一支近萬元人民幣的手機，按照目前的這個月薪增長速度來看，很多人差不多一周就能搞定了，讀者們是否有相同的感覺呢？