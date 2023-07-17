晶圓代工龍頭廠台積電攜手SONY半導體解決方案公司在日本熊本設立12吋晶圓廠，預計今年9月完工，明年12月啟動生產，生產包含22／28奈米製程，以及12／16奈米。值得關注的是，台積電給的優渥薪資引起當地很大迴響，以派遣員工為例，時薪高達3000日圓（約台幣690元），是當地企業開出的3倍以上，當地民眾反應兩極，有人稱台積電的福利很吸引人，也有人擔憂會衝擊日本的就業市場。

Twitter帳號@JapanTank貼出台積電熊本廠徵派遣員工的內容，時薪方面是3000日圓，如果全勤21天外加1萬日圓的交通費補貼，月薪可望來到61萬日圓（約台幣13.9萬元），比部分日本企業的正職員工月薪還要高。

@JapanTank也以情境劇模擬一般日商和台積電的差別，派遣員工要求當地日企提高900日圓的時薪，再三拜託下，當地日企只喊出時薪920日圓；反觀台積電給派遣員工的待遇時薪3000日圓，月薪61萬日圓，員工餐廳只要150日圓，超級好的福利讓人受寵若驚。

台積電在熊本縣菊陽町大興土木力拚2024年量產，為吸引優秀人才，還祭出大學畢業起薪日幣28萬，相當約台幣6萬4000元的優渥條件。日媒指出，台積電祭出高薪搶人才，導致位在熊本縣的半導體設備商備受衝擊，因為如果這些公司不上調薪水根本無法與台積電等公司競爭。

台積電持續擴大在日本布局，另根據日刊工業新聞報導，台積電將在2024年4月繼續在熊本縣菊陽町興建第二座工廠，總投資額約1兆日圓（約台幣2300億元），預計生產12奈米晶片、2026年底前投產。