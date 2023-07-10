台積電先前預期，第二季合併營收將介於152～160億美元，季減4.3～9.1％、年減11.9～16.3％。在假設新台幣兌美元平均匯率30.4元狀況下，毛利率預期介於52～54％、營益率介於39.5～41.5％，以中位數估算將創近1年半、近2年低點。

以此推算，台積電第二季合併營收估落於4620.8～4864億元，約季減4.4～9.2％、年減8.9～13.5％，中位數為4742.4億元，季減6.76％、年減11.21％，為近1年半低點，實際營收表現達財測區間中高標水準。

台積電總裁魏哲家股東會時表示，上半年美元營收預估將年減約1成，但預期半導體市場上半年將緩步復甦，相信公司第二季將跨過業績周期低點，並受惠於客戶新產品問世，使下半年營收表現將優於上半年。

魏哲家表示，台積電預估今年美元營收將年減中個位數百分比（4～6％），優於整體晶圓製造產業。董事長劉德音則表示，雖然今年營收可能會少許負成長，但已見某些市場部分終端需求逐漸回升，公司已準備好迎接明年起的下一波很好成長，對前景看法「十分光明」。

亞系外資日前出具報告認為，由於7奈米訂單需求小幅調升，抵消5奈米及成熟製程訂單續減部分影響，預期台積電第二季及第三季營收將分別季減6％、季增10％，並預期今年美元營收將年減9％，低於公司中個位數衰退展望。

亞系外資預期台積電下半年營運將出現U型復甦，雖據此調整獲利預期，將目標價自635元調降至625元，但鑑於明年後營運將受惠3奈米貢獻提升、售價穩健、代工潛在市場規模擴張、市占率優勢及HPC/AI趨勢，對後市維持正面看待，維持「優於大盤」評等不變。