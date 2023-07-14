晶圓代工大廠台積電投資400億美元在美國亞利桑那州鳳凰城興建工廠，建廠進度備受外界關注，當地媒體指出，該廠正在展開第一階段興建工程，但一些參與蓋廠的當地藍領勞工卻透露，他們面臨減薪的壓力，主因是台積電從台灣引進了大量的工人。

《日經新聞》6月底報導，由於勞動力短缺和其他因素，台積電和其供應商計劃從台灣增派數百名至500名工人到美國廠，也凸顯台積電海外擴張面臨的挑戰。台積電當時則回應，新增的勞工不會影響之前已參與蓋廠的上千名勞工，但並未確切說明從台灣帶到美國的勞工人數。

根據美國亞利桑那州鳳凰城獨立電視台Arizona's Family報導，最近好幾位消息來源透露，他們擔心從台灣來的新勞工是要取代他們，或當成減薪的藉口。

Arizona's Family也詢問亞利桑那州參議員Mark Kelly，他則回應，重點應放在工廠完工運作後創造的高薪工作，他也跟台積電美國執行長討論過這些議題，因為這些工作都是為了亞利桑那州的人民創造的。

針對Arizona's Family報導，台積電則發布以下聲明，強調截至目前，來到亞利桑那州的勞工數量還沒決定，這些勞工只會在亞利桑那州待上有限的時間，不會影響到目前每天在廠址的1萬2000名勞工，也不會影響公司在美國的聘僱。