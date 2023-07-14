今年來，無論美股或台股皆受到ChatGPT爆紅帶動，AI半導體、AI伺服器等業績勁揚，加權指數漲幅也近30%。今天神達 (3706)、英業達(2356)漲停作收，而緯創(3231)在被關緊閉震盪後也以逼近漲停收盤，緯穎(6669)漲逾6%，廣達(2382)漲3%；而工業電腦中，醫揚(6569)漲停，研揚(6579)逼近漲停，樺漢(6414)漲逾8%；重電族群擁題材持續攻，華城(1519)200元漲停價收盤，士電(1503)、中興電(1513)和樂事綠能(1529)漲逾5%。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，美國通膨降溫帶動全球風險性資產投資情緒轉佳，而本週台股在AI概念股帶動下強勢上攻，價漲量增，指數已重回前波高點17346.32點附近，僅差百點之遙，且從技術面來，加權指數再度站穩短中長天期之上，突破關鍵壓力翻多，表現強勢，震盪過後有機會挑戰前高。

孫傳恕指出，短線來看，下周晶圓龍頭大廠法說會即將登場，月底FOMC會議又將登場，且財報季即將開跑，波動可能再起讓市場暫時轉趨觀望，靜候指標大廠的市場展望風向球與財報數據，以及聯準會對於未來升息與否的態度，不過只要月線有撐，AI族群與資金輪動持續，則這波多頭走勢有續攻動能。