八德戶政所課長游雅淳獲頒績優戶政人員。(呂筱蟬攝)

桃園市政府4日舉辦戶政日表揚活動，由市長張善政勉勵並表揚35位績優戶政人員，另也有6個績優戶政事務所獲獎。其中，八德戶所課長游雅淳25年戶政生涯，曾協助1名直到19歲無出生也無就學紀錄的女孩取得身分，她也說會秉持初心，用積極態度服務民眾人生大小事。

游雅淳說，曾經遇過19歲的女孩到戶政所尋求協助，拜託戶政機關能給她一張身分證，詢問下才知道女孩打從出生有印象的家人只有阿嬤，但在阿嬤過世後，輪流在親友家寄住，沒有出生證明所以在學校也是用寄讀方式長大，看醫生也從未使用過健保，因為女孩生母已過世，找不到她在哪家醫院出生，函請許多機關查詢是否曾設戶籍並比對指紋檔案全都沒有下文，最後協助她依規定辦理初設籍登記，當她拿到身分證當下，也說取得身分以後才能跟男友結婚，開心之情溢於言表，自己看了也很開心。

中壢戶政事務所資料課長鄧心蕙服務資歷26年，今年她遇到1名92歲阿嬤尋求協助，因其唯一的家人孫女在澎湖落海溺水，被送到醫院時沒有身分證明文件及健保卡等資料，為了避免長輩奔波，她立即打電話給馬公戶政所尋求合作協助，也請當地人員赴醫院協助該民眾補證，並由醫院社工協助辦理健保卡解決醫療問題。

她也說，戶政機關處理民眾生老病死大小事，礙於法規等限制，有時候民眾想辦的事情不一定能順利完成，會被民眾誤會是刻意刁難，也時常遭人破口大罵，常常委屈只能往肚子裡吞，她笑稱只要找同事聊天適時抒發情緒，每天仍然可以開心上班。

除個人獲獎外，八德戶政所善用數位創新結合地方特色，建置桃園市各區戶所等待人數及智慧導航系統，並自製線上檔案展影片；觀音戶政所位於客家文化重點發展區，除辦公廳舍營造客家風情，超過3分之1以上人員取得客語認證，讓習慣客語的鄉親洽公無礙，2所除獲桃園市績效評鑑優等外，更榮獲今年內政部績優戶政機關楷模獎。

張善政說，過去他曾多次到台灣的戶政事務所申辦相關業務，戶政人員的服務可說是無微不至，都有滿分的表現與服務，同時也體會到戶政單位的效率，感謝戶政同仁的辛勞，他非常引以為傲，這些同仁也是桃園市政府的驕傲。