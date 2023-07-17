最近有外媒指出，台積電當前3奈米製程的良率僅有55%，在此情況下，傳出台積電將向蘋果收取可用晶片的費用，而不是標準晶圓價格。資深半導體分析師陸行之對此表示，新品良率都是從30%慢慢拉上去，沒有道理一開始良率就能衝上90%。

根據外媒《Wccftech》報導，市場傳聞蘋果的A17 Bionic和M3處理器，已經獲得台積電90%的3奈米製程產能，但目前台積電3奈米良率僅有55%，這代表生產出來的處理器晶片，將近一半都是不良品。由於目前良率不高，據悉蘋果已與台積電達成協議，僅支付可用晶片的費用，而不是標準晶圓每片1萬7000美元的價格。

陸行之在threads發表評論，直指該媒體2大數據有誤，首先是3奈米良率好的話，每片才賣1.7萬美元，他直言，要是價格這麼低，台積電賣4、5奈米還比較划算。

其次是報導稱台積電3奈米良率僅55%，陸行之強調，過去台積電每個新世代產品的良率，都是從30~40%拉上去的，哪有一開始就來到90%，而且在初期良率低的情況下，按片計價屬合理範圍。

另針對外資高盛喊調升台積電明年股息，預期有機會從今年的12元成長逾1倍至26元，陸行之則認為，台積電現金股利如一潭死水，自己頻頻呼籲台積電控制資本開支，增加現金股利，結果台積電宣布首季現金股利為3元，全年僅以增加1元回應，他直言，明年股息能拉高到20元、每季5元，就要謝天謝地了。