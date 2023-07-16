在物價高漲的時代，竟然有25元的米糕、5元味噌湯！一名網友日前分享高雄一間超便宜的米糕店，花45元就能吃到米糕、味噌湯配滷蛋、油豆腐，每天早上6點開門只營業4小時，非常神秘，而老闆堅持20年不漲價的原因是要讓學生和工人能吃飽。

原PO在臉書「爆廢公社二館」提到，高雄一家巷弄內的米糕店，每天營業時間是早上6點到早上10點，店裡只賣4樣餐點，價錢都超佛心，包括米糕25元、味噌湯5元、滷蛋10元及豆腐炸5元，全部點一輪也只要45元，便宜到不可思議。從原PO貼出的照片能看到，餐點分量並不馬虎，米糕上的肉鬆滿到看不到飯，還有小黃瓜，就連味噌湯裡也有10塊小豆腐，配上一塊豆腐炸、滷蛋，早上蛋白質滿滿。

高雄一家項弄內的米糕店，價錢超佛心。(翻攝自爆廢公社二館)

照片曝光後，許多網友驚呼，「懂吃，巷仔內的」、「這已經不是佛心了，是佛祖」、「台北45塊大概只有米糕」、「這種米糕我超愛」、「要去別壓秒，有時候9點半後賣完就沒了」。

據《三立新聞網》報導，米糕店老闆表示，已開店50多年了，由他跟父親共同經營，由於主要客群是學生、工人，不想給顧客負擔太大，加上店鋪、房子都是自己的，沒房租壓力，員工也都是家人，所以價格都沒漲，「賺多賺少是其次，生活過得去就好了」。