該聲明強調，樂迦是一家由日本國際大型集團，與國內政府基金、三顧公司專業團隊共同努力打造，以亞洲再生醫療為市場的指標型公司，董事成員皆是兩國知名專業人士，並且都有豐富大型公司管理經驗，國發基金並且在特定媒體黑函的攻擊下公開澄清！支持營運團隊的付出！

該聲明指出，超基因現任總經理楊智惠，及此次提出告發的董姓、鄭姓告發人在內等６位本集團前員工，於去年間同時離職，並均轉任職於超基因公司，日前因共同涉及違反營業秘密法，為臺灣臺北地方檢察署偵查中，經檢察官傳訊到案後，其中數人業經檢察官諭知高額之交保金而交保在案。

此外，自從超基因公司遭到搜索後，有特定媒體發布對本人以及公司不實新聞，即便包括國發基金在內的政府法人機構正式出面澄清，竟然還有出現近60多篇，內容重複率高達80％的新聞到處流傳，本人已依照違反證券交易法，針對特定媒體及背後操縱者進行提告！