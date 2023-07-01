TPASS通勤月票今日起上路，旅客用來搭乘台鐵必須走專用通道。（陳祐誠攝）

TPASS通勤月票今日起上路，統計至6月30日止，基北北桃、中彰投苗、南高屏等3大生活圈約有18萬人次加值設定通勤月票方案，另賣出10萬張TPASS票卡。台鐵專用通道首日就遇到旅客跨區使用，因此被扣款；另有來台旅遊1個月的旅客，在朋友推薦下購買月票，直呼划算。

交通部公路總局指出，至6月30日止，已有約18萬人次加值設定通勤月票方案，其中包括基北北桃7萬1551人次、中彰投苗生活圈1萬8221人次、南高屏9萬203人次。

另已販售約10萬張TPASS實體票卡，分別為基北北桃7萬4917張、中彰投苗1萬6912張、南高屏8282張。

TPASS上路初期，最可能讓民眾混淆的是搭乘台鐵必須走專用通道，台鐵今特地加派人力引導旅客，周一也做好準備迎接爆量人潮。

上午已有許多旅客使用TPASS搭乘台鐵，也有不少人出站時順便設定票卡。1名台裔美國籍張姓大學生受訪時說，自己從小在美國長大，暑假回來台灣玩1個月，她本來不知道有月票方案，經朋友推薦後得知可以在北北基桃無限使用，覺得很划算於是買來使用，接下來會到北部各地觀光。

台鐵局運務處副處長陳榮彬表示，今日上午台鐵通關設備正常，至9時50分，有3217名旅客使用TPASS。他說，台鐵的專用通道都有專屬設計、地貼、專用標誌等，各車站也有引導人員，旅客一開始很容易會混淆，這方面會要求人員加強引導分流。

而下周一是TPASS上路口首個上班日，台鐵預估人流會是今日的5倍，3大生活圈的車站會全員出動協助旅客。陳榮彬指出，會遇到最多的情況，應是旅客不知道要走專用通道，因此加派人力引導，為期2個月。

陳榮彬說，上午在視察時，就遇到1名跨區使用月票的民眾，這種情況只能扣款。