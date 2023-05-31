交通便捷，位在四鐵共構的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，於6月1日至30日推出「暢享海味爽嗑松葉蟹」活動，不分平假日，凡午餐或晚餐至敘日用餐，每一位成人均加贈「西班牙風味炭烤松葉蟹」一份，市值約880元，可再搭配6月期間限定的地中海主題餐檯，包含重點必吃菜色，軟嫩的紅酒燉牛舌、義式番茄燉雞與各式現煎海鮮及爐烤現切牛排，若於假日用餐，還有北海道生食干貝及肥美的生蠔無限暢吃，於夏日搭配柏克金正統德式鮮釀生啤酒，更是暢快過癮。

本次加碼的「西班牙風味炭烤松葉蟹」嚴選北海道進口松葉蟹，主廚以橄欖油、辣椒、蒜頭、迷迭香、百里香、月桂葉等數種香料製成的香料油醃漬，再慢火爐烤製成，香氣濃郁，口感清甜紮實，不僅可以吃到蟹肉原始的風味，多層次的香料更能激發出鮮甜海味，此外搭配期間限定的地中海主題，敘日餐廳再推出主廚桌邊秀「義式火焰水煮魚」，精選在地鱸魚搭配胡蘿蔔、番茄、黑橄欖及綠橄欖等蔬菜高湯，於出餐食再湯杓點上火焰，不僅視覺滿分，滋味更是一絕。

敘日餐廳以餐檯選擇多元、精緻異國美食聞名，除了每季更換菜色以世界各地料理為主題外，也不定期推出寵客優惠方案擄獲眾多粉絲的胃，本次「暢享海味爽嗑松葉蟹」加碼不加價，成人平日收費1,380+10％、假日收費1,680+10％，若為基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區之居民，出示證件還可再享85折優惠。