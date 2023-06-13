喝咖啡除了提振精神，也可以是療癒身心的下午茶選項之一。超商觀察午茶時段是風味飲品銷售高峰，於是將水果風味結合咖啡，讓一天喝兩杯以上咖啡的消費者有了新選擇，輔以促銷優惠吸引潛藏愛好者嘗鮮，業績有望拉抬3成以上。

7-11精品咖啡品牌「CITY PRIMA」為讓精品咖啡生活化，預告今年拓點將破6千家，過往客群多落在30至50歲，今夏特別攜老實農場推「橙香陽光」、「檸靜時光」水果冰磚咖啡，融入在地小農種植的柳丁、梅爾檸檬製成的水果冰磚，創造酸甜清香口感，吸引19至34歲客人嘗鮮，14日起開賣，限時享特價99元。

全家「Let’s Café冰椪柑氣泡美式」原價80元，14日至27日會員嘗鮮價69元。（全家提供）

全家則以「Let’s Café冰椪柑氣泡美式」加入風味咖啡大戰，運用台三線東勢鮮榨椪柑原汁製成「椪柑冰磚」搭氣泡美式，讓水果與咖啡香氣融合，14日至27日會員享特價69元。

萊爾富「Hi Café冰檸檬美式咖啡」，75元。（萊爾富提供）

萊爾富「冰檸檬美式咖啡」將微酸檸檬汁混搭美式咖啡，微苦帶點酸甜的口感訴求沁涼消暑，14日至27日於APP內的整買零取推買8送5。OKmart「西西里咖啡」以經典義式飲品西西里咖啡為原型，並與檸檬融合追求酸甜爽快感，28日前享8折。