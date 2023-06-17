台北市建築物外牆剝落意外頻傳，今年截至目前為止已發生37件。而為了防止意外發生，北市府首創強制商業區大樓超過30年，且11樓以上的大樓於今年6月底前要進行申報。不過距離6月底僅剩不到半個月時間，卻只有14.8％的大樓完成申報，也讓議員質疑市府遭疑漠視、坐等市民受罰。建管處說，這與費用高、社區整合難有關，會加強輔導至年底，正研議修正配套措施。

台北市政府領先全國，首創「台北市建築物外牆安全診斷檢查及申報」，其中針對坐落在商業區，30年以上、11樓以上的大樓，必須於本月30日前申報，否則開罰1至5萬元，限期未改善罰5至10萬元，市府補助診斷費8千元、檢查費3至8萬元。而根據建管處統計，北市內有913棟應申報，但截至目前為止還有777棟未完成，申報僅約1成5。

國民黨台北市議員汪志冰舉例，北投一位大樓管委會主委找了5家不同規模機構與業者估價，結果屋齡30年、面積1萬多平方米的12層樓建物，報價落差達7倍之多，最高225萬元、低至30萬元，還要收取出勤、吊車、行政等巧立名目額外費用，若真要修繕又是一筆沈重負擔，因此該名主委也揚言「政策沒調整就不打算申報，反正罰錢都還比較便宜。」

汪志冰直言，除了計費價格不透明，光檢查費用對於一般社區大樓就是一大負擔。如果住戶不堪負荷或擺爛不申報，市府一番美意的政策就形同虛設。汪志冰強調，3年一次的 複檢頻率不僅勞民傷財，更有圖利業者之嫌，應建立投訴機制因應價格亂象、延長檢查申報期限、放寬重檢間隔年限，以及視大樓量體規模調整補助比例。

議員許家蓓認為，市府本意是為了維護外牆安全而非開罰，但申報率低是事實，加上現在也在推動全市15年、11樓以上大樓全面申報，建管處必須盡快找出問題改善，要是因費用太高，應協助輔導社區或提高補助金額，甚至評估展延申報期限，再給市民一點時間，別讓保護民眾安全的政策淪為另類擾民。

北市府建管處也坦言，申報率低與診斷檢查、修繕費用支出高有關，其次是整合不易，有管委會的大樓須召開區分所有權人會議，要是沒有管委會，邀集住戶會有困難度。價格部分，將整理各家費用並儘速公告在建管處官網，作為民眾評斷合理與否的參考依據。對於申報期限將至，建管處則強調，會加強輔導民眾申報到年底，並以「輔導為主，裁罰為輔」為原則，目前已在研議修正分期分類的時程表、輔導期、申報頻率等配套措施。