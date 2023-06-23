雲林縣虎尾鎮中溪里一戶民宅今（23日）凌晨2點半起火，屋內有3名大人、4名小孩受困，雲林縣消防局16部消防車、25名警消搶救。（雲林縣消防局提供）

雲林縣虎尾鎮中溪里一戶民宅今（23日）凌晨2點半起火，屋內有3名大人、4名小孩受困，情況危急，雲林縣消防局獲報立即以電話引導受困得一家人設法避免被濃煙所嗆，16部消防車、25名警消趕抵後，立即兵分3路滅火、救人，順利在8分鐘內把7人從2樓都救出來。

虎尾鎮中溪里中興75-14號民宅凌晨2點35分打電話求救家裡起火，一樓客廳火很大，他們在全在2樓無法逃出。

雲林縣消防局指揮中心人員立即電話安撫受困的一家7人，請他們用布把門縫塞住，防止濃煙進入，鐵窗視狀況打開，若有煙飄入立即關閉。

消防局派遣虎尾、莿桐、公園、斗南、第二大隊12部消防車、4部救護車，警消25人，2點45分抵達火場，當時1樓有明火積約10平方公尺，先專注撲滅火勢，火一撲滅2組人員進入2樓搜救。

凌晨2點53分屋內人員共共3大人4小孩均成功救出，且毫髮無傷無需送醫，三代同堂的一家7口被救出時，站在屋外心有餘悸。起火原因及財物損失仍在調查中。