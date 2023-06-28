嘉義大學附近民宅竄大火 烈焰燒紅夜空搶救中 23:532023/06/28 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市學府路嘉義大學附近民宅今天深夜大火，搶救中。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市學府路嘉義大學附近一處民宅28日深夜11時許發生火警，烈焰衝天，火勢猛烈，嘉義市消防局蘭潭、東區及第二分隊全力灌救中，目前一樓平房全面燃燒，未發現屋內有人受困。 馬辦邀陸生訪台 教育部：收到大學回覆正研處中 黃敏惠唱高山青拚觀光 嘉義城隍廟八家將豔驚泰國 嘉義東石鄉型厝今晚送煞 「這些路段」生人勿近 #嘉義大學 #嘉義市 #學府路 #失火 #大火 也許您會感興趣 推薦閱讀 生技界美魔女不滿突遭提前解任教授職 義守大學回應了 18:392023/06/28 生活 私大學費補助政策經費遭質疑 賴清德：不排擠其他高教經費 16:492023/06/28 政治 金融業淨零推動工作平台攜手東海大學 培育永續人才 22:142023/06/28 財經 打造動物通道護生態 嘉義林管處獲優良農業工程6獎肯定 17:032023/06/28 生活 《國際社會》電動滑板車交通意外多 義大利強力管制 14:192023/06/28 財經 在文明搖籃裡對話 華人國學大典弘揚中華文化價值 18:162023/06/28 兩岸 QS世界大學排名公布 大陸高校上榜數全球第三 12:582023/06/28 兩岸 《半導體》訊芯-KY估Q3訂單回籠 鴻海蔣尚義出任董座 13:282023/06/28 財經 「微風女神」控兩度遭陳建州性騷 政壇女力聲援 高嘉瑜喊這句 23:482023/06/28 政治 義大利吃秤砣退出一帶一路 陸部長續會在野左派 09:422023/06/28 國際 回憶殺！信義區驚見手搖始祖「快可立」內行激推1飲品 08:212023/06/28 生活 長榮航總座孫嘉明：高票價延續至2024年第一季 23:222023/06/28 財經 信義房屋成ESG、公司治理資優生 創辦人周俊吉歸功於這件事 09:262023/06/28 財經 遏止反猶勢力！義大利足球員全面禁穿「88號」 18:002023/06/28 體育 嚴陳莉蓮卸嘉裕董座 拚成長射三箭 18:132023/06/28 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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