生小孩對於許多孕婦來說是除了深達靈魂的痛覺外，更是生死交關的大事。一位媽媽回憶10年前生兒子時，她打完催生針足足忍了10個小時多才生，當時老公、公婆和媽媽都急著看孫，只有她爸爸完全不急著看孫，表示「我女兒今天最棒，孫子想看都可以看」，可惜的是爸爸卻在6年前心肌梗塞離開，而每當她想到當年景象，就會忍不住哭泣，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，當時醫師在晚上22時幫她注射催生針，她一直拖到隔天早上8時許才生下兒子，經過一晚的奮鬥她已經虛脫，看到被抱到產房的寶寶，除了原PO的老公哭慘以外，公婆、媽媽也都在產房擠來擠去想看孫。

原PO提到，「只有我爸爸，他紅著眼眶坐在我病床旁，摸著我的頭髮，牽著我的手，哽咽的說『我女兒也當媽媽了』」，她提醒爸爸時間有限、趕快去看孫子，爸爸卻執意陪伴著她說，「我女兒今天最棒，孫子想看都可以看」；原PO透露，當時她其實覺得爸爸的話沒那麼好哭，直到爸爸在兒子4歲突然心肌梗塞離世，她才驚覺很多話來不及說，「每次想到當時只有我爸先來關心我，我就會哭…」。

對此，許多人紛紛回應，「嗚嗚，有洋蔥⋯我現在也很珍惜我爸在大家身邊的時光～」、「真的，我生完點滴回流，只有爸爸發現」、「女兒果然是爸爸上輩子的情人沒錯」、「我認真的看完～眼眶紅了，你在天上的父親會知道的」、「我有兩個女兒，我也想等到那一刻，親口跟她們說妳爸對妳說的話」。