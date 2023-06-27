美式賣場好市多提供各式商品供會員選購，其中不少人都會特別購買戶外玩具供孩子們玩耍。一位媽媽近日分享，由於阿公太寵孫，冬天到好市多買了一組溜滑梯，夏天還買了一個戲水池，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛羨慕的直呼「想知道，好市多有賣阿公嗎？」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她的爸爸根本是Costco系寵孫魔人阿公，「冬天組了溜滑梯，夏天多了一個游泳池，不知道下一步還有什麼花樣？」。阿公把把溜滑梯和戲水池都裝在屋頂，雖然是不同時間購買的玩具，不過剛好可以組成一個遊戲區，讓孫子們開心玩耍。

對此，許多網友紛紛回應，「想知道，好市多有賣阿公嗎？」、「你以為我羨慕的是產品嗎？還是羨慕房子大？都不是！我羨慕的是擁有這位阿公」、「再來阿公怕孫仔熱衰竭＋曬傷。遮陽整片加下去，還會牽管子架噴水器降溫」、「首先要先投對胎才有這一切」、「阿公還有缺孫子嗎…這組溜滑梯要下手很難，要有地方放更難…」。

查詢好市多官網可以發現，阿公購買的是溜滑梯，其實是K牌「二合一戶外滑梯鞦韆遊戲屋」，原價54999元，戲水池則是I牌「10呎金屬支架圓形泳池」，價格為3665元。