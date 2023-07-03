修杰楷3日出席保養品牌公益活動，有如「娛樂評論員」般被追問各項時事題，被問黃子佼捲性騷風波後開地圖砲，砲火掃到「姓賈的倒追他」，對於老婆被影射曾交往，修杰楷說自己完全沒問，「看到就想說好像真的沒幾個姓賈的，事情來得很突然，資訊量太大了，希望一切大家都好，不要影響太多」。

莫名被影射會覺得無辜嗎？修杰楷苦笑：「我們一定沒有資格說我們無辜，還有人比我們更無辜，很多的情況都不是我們想看到的」。

他日前與老婆賈靜雯參與蕭敬騰求婚趴，他說去之前就知道老蕭要求婚，但一定要保密，看到蕭敬騰一直哭，他也一直哭，笑說：「好險我結婚了，不然那規格！13.33克拉耶！靜雯驚嘆『哇』，還拿來給我看。我說很美啊，1.33我可以買，分開來可以湊個10顆」。透露自己當時求婚只有兩人。至於老蕭求婚當天，賈被拍到喝醉，修說她真的很無辜，因為被這樣寫媽媽還來關心「是不是喝多了」，笑說他只是「預防性的先攙扶」。

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