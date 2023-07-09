涉及北市信義區夜店殺警案的「星二代」易寶宏被判刑9年，在2019年入獄，之後竟被調到外役監服刑，引發爭議。國民黨台北市議員李彥秀表示，基層員警對此炸鍋痛批「我學長白死了」、「政府根本都在打假球」、「到底為什麼要把警察的尊嚴放在地上踩，還騙我們？」直言卸責、傲慢、冷血、無恥，就是民進黨八年執政寫照，更引《三國演義》諸葛亮痛罵王朗之詞「狼心狗行之輩滾滾當朝」，狠批綠營全是殺警幫兇！

李彥秀今(9日)在臉書發文提到，2022年8月再次發生台南雙警殉職震驚全台，也讓加強第一線員警安全和更嚴格的外役監措施聲浪四起。當時，蔡英文特地前往台南向兩名殉職員警的家屬致哀，承諾會盡速修法，讓第一線員警有更好的執法保障，也說「希望能夠痛定思痛，在制度與裝備上，給更多警察同仁更好的執法後盾」。但一樣的外役監爭議、一樣的修法承諾、一樣的制度與裝備。蔡英文的承諾根本連幹話都稱不上。

李彥秀指出，易寶宏外役監爭議這兩天在輿論與網路炸鍋，但蔡英文在高雄搭輕軌列車，笑容滿面地擺拍作秀；賴清德前往中部大學，巧遇大學生，開懷的宣傳學費補助。法務部還發新聞稿表示，積極推動外役監條例修法，將殺警排除外役監遴選範圍，法務部將持續與朝野黨派溝通修法。請問現在是誰完全執政？誰是立法院多數？可以多數暴力強行通過備受爭議的大法官名單，保護警察與人民的法律卻是七年都修不出來！

李彥秀強調，《三國演義》中諸葛亮痛罵王朗「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。狼心狗行之輩，滾滾當朝！」用在今天的執政黨，也是毫無違和感！上從蔡英文、賴清德，下至民進黨立委袞袞諸公，「在人民眼中，你們就是殺警兇手可以如此囂張的幫兇！」

李彥秀直批：「嗚呼哀哉！士大夫之無恥，是謂國恥！」