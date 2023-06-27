許多情侶感情發展到一定階段時可能會展開同居生活。一位男子分享，他和女友高中畢業後發生關係，性生活頻率隨著兩人成長不斷增加，不過原本以為自己性慾很強的他，在大四開始同居後卻相當崩潰，因為性生活的頻率約是每天1次，「我這才知道原來女生完全不需要冷卻時間」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，大一、大二時他和女友都住學校宿舍，雖然兩人都有慾望，卻害怕去摩鐵開房被人發現，所以只能偶爾趁著假日家裡沒人開戰，頻率約是每月2、3次；大三時原PO和女友各別租屋，只要一起過夜幾乎都會開機，雖然雙方頻繁往返，不過因為租屋處有段距離，白天也有各自的課程，所以頻率約每周2、3次。

原PO感嘆，當時他還想像同居生活很美好，沒想到大四開始和女友同租套房後，色色夢想就此破滅，「我這才知道原來女生完全不需要冷卻時間」，頻率高達幾乎每晚1次；原PO感嘆，同居後的頭一個月他還覺得性生活美滿，之後卻開始覺得被累死，每天都等著被榨乾。

對此，許多網友紛紛回應，「沒看過A片嗎？女優有辦法一場戲讓十幾個汁男噴，男優頂多兩三發就哀爸叫母了」、「你的女友要是主動起來，真的沒有你可以閃躲，除非你想被踢下床」、「好好保養自己的小兄弟吧，日子還久，重點女性慾望可以持續的年齡據說比男性更長」。

事實上，「性學博士」許藍方曾說明，俗稱「聖人模式」的冷卻時間其實就是「不反應期」，男性的時間從15分鐘、數小時、甚至數天都有可能，另外不單男性，女性其實也有聖人模式，只是因為女性較難高潮，分泌的泌乳激素「濃度」也不太一樣，所以男女高潮後的反應才會不同，女性的聖人模式在生完小孩、哺乳期反應較為明顯。