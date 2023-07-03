隨著今年以來全球金融市場震盪回穩，2023年5月單月勞動基金收益數285.1億，而今年截至5月底止，評價後收益數為2929億元，收益率5.36％。

勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至今年5月底止規模為5兆7733億元，今年以來全球金融市場震盪回穩，今年截至5月底的評價後收益數為 2929 億元，收益率 5.36％。

從各大勞動基金現況來看，新制勞退基金規模為3兆7271億元，收益率 5.11％；舊制勞退基金規模為9896億元，收益率6.43％；勞保基金規模為8437億元，收益率6.60％；就保基金規模為1605億元，收益率 0.86％；勞職保基金規模為361億元，收益率0.59％；積欠工資墊償基金規模為163億元，收益率3.83％。

而受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為4744億元，收益率為6.21％；受農委會委託管理的農民退休基金規模為106億元，收益率為6.24％。

勞金局指出，勞動基金辦理各項投資以長期、穩健投資角度，多元分散布局於國內外股票、債券及另類資產，藉以降低金融市場波動對基金收 益影響。就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多(2013-2023年5月)平均報酬率為4.58％，長期投資績效穩健。

展望未來，世界銀行於6月6日最新的全球經濟展望報告中指出，由於美國消費者支出強勁，以及中國大陸解封速度快於預期，將全球經濟成長率預測值由今年1月的預估值1.7％上調至2.1％。

然而新冠疫情後續影響持續，以及俄烏戰爭持續與各國央行貨幣緊縮帶來負面衝擊等，今年下半年至明年全球經濟成長預計將放緩，明年全球經濟成長預測從2.7％調降至2.4％。