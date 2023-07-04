作為台灣服務業最高榮譽的工商時報「2023臺灣服務業大評鑑」，今(4)日在台北君悅酒店舉行頒獎典禮。永慶房產集團囊括服務金獎、服務尖兵等獎項。作為永慶房產集團的旗艦加盟品牌，永慶不動產也連續8年獲獎，擦亮房仲加盟第一品牌的金字招牌，繼續寫下傳奇紀錄！

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，永慶不動產承襲了集團「先誠實再成交」的理念，在政府「實價登錄2.0」尚未上路前，就主動要求揭露成交行情至門牌。在2022年，全台永慶不動產的房仲經紀人更積極響應、並簽屬「誠實服務承諾」，貫徹「誠實房仲」的精神，讓全台的消費者，都能享受公開透明、誠實專業的購售屋服務。

「誠實服務承諾」包括：第一、買賣方服務流程中，主動提供成交行情；第二、一年內買賣或拍賣取得的案件，主動接露前一手取得價格；第三、買賣方為永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產加盟店的從業人員時，主動揭露給消費者。

莊志成總經理表示，這三點「誠實服務承諾」，不僅展現了永慶不動產捍衛消費者權益的決心，也凸顯了與同業之間的差異！莊志成總經理指出，雖然「實價登錄2.0」上路後，成交行情已經全面揭露，但是一般民眾購售屋經驗有限，難免仍須仰賴房仲經紀人的專業協助，才能做出最適合的購售屋決策。因此，房仲經紀人若能主動提供完整成交行情、揭露一年內取得物件的成交價格、買賣方從業人員的身分，勢必能贏得消費者的信賴。而這也就是永慶四大加盟品牌不斷向上成長的關鍵！

此外，永慶不動產除了承襲永慶房產集團的誠實DNA，還有來自集團的品牌優勢、便捷的科技工具、講求團隊合作的企業文化，再加上業界最成功的深度聯賣制度，讓永慶不動產和其他集團旗下品牌的成交效率更高、消費者的滿意度和指名度也顯著提升！

莊志成總經理表示，永慶房產集團以「誠實房仲」的美名，持續贏得消費者肯定，全台店數正式突破1600店，穩坐台灣房仲第一品牌，身為加盟房仲第一品牌的永慶不動產，全台更大步邁向550店。未來永慶不動產會持續落實「誠實房仲」的理念，提供消費者安心的購售屋服務，與集團一起引領產業的向上提升。