6月23日才成軍，賽前集訓9天的泰國隊，今天以3比0打敗巴林，勇奪2023台中銀行亞洲男排挑戰盃冠軍，世界男排挑戰盃門票到手，主將 ANURAK PHANRAM獲頒MVP。人口僅 154萬的巴林獲得亞軍，雙雙寫新史。

這項比賽今天在台北市立大學天母校區、台北體育館收兵，大會賽後隨即在北市大體育館頒獎閉幕，冠軍得主泰國，亞軍巴林，季軍南韓，殿軍越南，五至八名依序為澳洲、印尼、哈薩克和蒙古，中華隊只拿第九。

個人獎方面，泰國ANURAK PHANRAM獲頒最有價值球員，最佳主攻手巴林MOHAMED ABDULLA、泰國ANUT PROMCHAN、最佳中間手泰國KISSADA NILSAWAI、南韓KIM MINJAE、最佳對角攻擊手巴林ALI KHAMIS、最佳舉球員南韓HWANG TAEKEUI、最佳自由球員巴林AYMAN HAROON。

以25比20、20、16的比數打敗巴林奪冠後，泰國隊韓籍教練朴基元坦言沒想到。被問到奪冠關鍵？他說：「發球和攔網吧！之前我隊要靠發球破壞對手接發球，或是直接得分，機會不大，這次做得很好，攔網也是。」

朴基元說：「這支代表隊6月23日才成軍，賽前只集訓了9天，我要他們別管對手是誰，專注在自己的比賽，抱持輕鬆心情應戰，只要一場比一場進步就好，我們無懼任何對手，完全就是打自己的比賽，接一來的世界挑戰盃也一樣。」

獲頒MVP的泰國ANURAK PHANRAM說：「我們就是聽教練的話，專注打自己的比賽。」那只集訓9天就出賽會不會太趕？他說：「我是覺得還好啊！正因為時間被壓縮，完全沒空去想別的事情，全心投入就對了！」

人口才154萬的巴林，繼2022年首次參加亞洲盃就得銅後，這次更上層樓奪銀，和泰國雙雙寫新史，因為這項比賽的前身就是亞洲盃，而兩隊在亞洲盃都沒進過決賽，今年挑戰盃是史上頭一遭穿金戴銀。