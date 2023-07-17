柏瑞投信指出，隨著勞動人力的僱用變得日益困難和昂貴，企業對於導入自動化技術也越來越感興趣，而供應鏈的近岸轉移亦需要更高的自動化程度才能實現，以確保生產成本不會因美國和其他已開發國家勞工成本升高而向上浮動。尤其美國的製造業長達數十年的投資不足，推動工廠自動化已刻不容緩，各項工業機具及廠房設備都急需升級，預期資本支出的規模將相當可觀。

至於近岸外包，是指在紛擾多年的貿易戰與新冠疫情的斷鏈危機下，迫使企業重新檢視其供應鏈的布局，並思考如何能讓企業的生產運營活動更能貼近當地國家和終端消費者。這一波近岸外包的浪潮，由半導體與電池等戰略產業率先響應，並陸續擴散至其他產業。根據券商UBS在4月的預估，未來5年光是美國投入近岸生產的投資額度就將超過2500億美元，潛藏的商機十分龐大。

另方面，為實現2050年淨零排放目標，各大企業無不加快減碳腳步，相關淨零轉型支出將大幅增長。券商UBS預估，未來15年需挹注高達30兆美元的相關支出。此外，根據歐盟執行委員會估算，跟氣候變遷有關的「Fit for 55」方案，在2030年前每年將額外投入2750億歐元於能源轉型相關建設，預計可受惠於的產業包括空調製造商、採礦設備商、鐵路和相關設備供應商以及車用電池製造商等。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示，為了緩解勞動力吃緊的壓力，工業生產自動化已是大勢所趨，在這股自動化浪潮下預期可直接受益的對象，包括能進一步提升自動化廠房效率的物聯網及機械視覺科技供應商，還有工業自動化和工業軟體公司等。

另外，柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe指出，隨著近岸外包的興起，相關的工業產業可望優先受惠，其中包括美國國內的製造商，以及間接受惠於供應鏈轉移的印度及墨西哥等國家的銀行和消費性產品公司。而在全球邁向淨零排放的道路上，預料相關的投資支出將持續增加，並嘉惠於自己減碳，也協助客戶減碳的「碳手印」企業。