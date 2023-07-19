宏達電完成首份「氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures TCFD）」獨立報告書。此舉展示了HTC對於氣候相關財務揭露的持續承諾，以及在面對氣候相關風險和機會時堅守透明與負責任的態度。 此份TCFD獨立報告書可提供全體利害關係人全面了解公司在氣候相關議題中所辨識出的風險與機會，包含重大風險機會帶來的財務層面影響、公司所採用的因應策略，以及相應短、中、長期的減碳策略及管理指標。

根據金管會的規定，所有上市公司必須於 2024 年開始於年報中參考 TCFD 框架做出氣候相關財務揭露，有別於大部分企業的選擇將 TCFD 訂定出的相關內容整合至 ESG 年報中，HTC選擇發行獨立的 TCFD 報告書來揭露氣候對於企業財務的影響。這不僅比金管會所要求的時間提早一年達成，同時也體現 HTC 對 TCFD 的全力支持，並宣告 HTC 走向淨零排放道路上的決心。此份TCFD報告書已於今年五月順利通過獨立第三方認證機構－「台灣檢驗科技股份有限公司（SGS Taiwan）」之符合性查證，獲得「TCFD管理等級實踐者」證書。

氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures TCFD）工作小組是由國際金融穩定委員會（Financial Stability Board FSB）於2015年所成立，目的在於透過提升氣候相關風險與機會的揭露透明度，協助投資人獲得充足資訊進行適當的財務判斷。至今已獲得全球遍佈4000多個組織的支持，其中超過120個台灣組織表示支持。

2017年，TCFD工作小組依據組織營運的四大核心要素，建立了包含治理、策略、風險管理、指標和目標的TCFD架構，並將氣候相關風險區分為低碳經濟相關之「轉型風險（Transition Risks）」與氣候變遷影響相關之「實體風險（Physical Risks）」（如極端天氣事件），以及氣候變遷所創造出的新機會（如市場對低碳產品的偏好）。這不僅有助於組織重新審視氣候對企業財務的影響與表現，而且HTC的獨立TCFD報告也對於氣候議題與其對財務績效的影響進行了全面評估。