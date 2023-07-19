被動型基金，包括PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金、國泰美國ESG基金、華南永昌全球碳中和趨勢指數基金、柏瑞ESG減碳全球股票基金、柏瑞ESG量化全球股票收益基金、富達永續減碳商機多重資產收益基金皆為淨值創新高且今年來績效達雙位數以上的基金。

除了被動型基金外，主動型的ESG、減碳ETF今天也全面翻紅，包括群益台灣ESG低碳(00923)，國泰台灣領袖50(00922)，元大臺灣ESG永續(00850)，富邦公司治理(00692)，永豐ESG低碳高息(00930)等。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷表示，近年全球行情震盪，多重資產反而成為穩定整體績效的功臣，因為多重資產基金具有可攻可守特性，當行情大好時能透過股票等部位不錯過漲升行情，若當市場反轉震盪或拉回時，多重資產也可以透過資產配置做持股分散，及債券部位等降低波動風險。

張書廷指出，另外值得留意的是近年來ESG大行其道，除了美國、歐洲、中國等官方政策加持，大型龍頭指標業者更是持續向ESG目標靠攏，包括採購再生能源、產品使用百分百回收資源製作、降低碳足跡等，不僅有利於吸引主動型資金加碼，同時亦有助於吸引被動型資金進駐，進而推升股價表現，因此越來越受到投資人青睞。

張書廷說明，世界各國紛紛承諾淨零排放(Net Zero Emissions)目標，推升相關建設需求，以新能源主軸來說，太陽能、風電、電動車及儲能需求皆持續增長，而從整體成長率來看，太陽能與儲能需求的成長力道最強，國際企業也公開宣示將轉用再生能源、提高設備的能源效率也成主流趨勢。