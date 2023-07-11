雲林縣虎尾科技大學11日舉辦「碳纖維生態鏈產學應用研討會」，集結產學各界專家，探討碳纖維技術的未來發展與應用，包括虎科大目前全力發展的航太工程。會中並與塑膠工業技術發展中心簽署合作意向書，宣示有效連結產學資源與策略，促進碳纖維生態鏈科研創新人才培育。

研討會由成功大學電機工程學系副教授涂維珍揭開序幕，探討碳基石墨烯及其複合材料在電子與光電應用方面的潛力。該研究透過與虎科大育成中心合作，將石墨烯結合碳纖維，進一步強化碳纖維的剛性、保膠性及導熱等特性，降低碳纖維布中還氧樹脂比例，以擴大產業應用範圍。

虎尾科大校長張信良表示，因應碳纖維在電動車、航太、風電綠能、儲能甚至自行車、運動科技等產業的廣泛應用，虎科大以建構碳纖維生態圈為目標。本次特別聚焦「碳纖維切削開發」、「熱塑模具開發」、「新製程開發」以及「碳纖維回收再利用」等議題，同時與業界探討碳纖維領域最新技術與成果。

塑膠工業技術發展中心副總經理邱政文說，材料系統的改變是全球趨勢，熱固性往熱塑性材料發展，牽涉的是完全不同的材料製備與下游加工系統，碳纖維複合材料在工業用途被大量使用，從供應端、纖維、製程至下游等基礎，台灣已具備相當能量，僅欠缺串聯整合，希望藉此機會產學攜手，共同為下游應用努力。

虎科大指出，研討會安排學校的材料科學與工程系、機械設計工程系、飛機工程系發表相關研究，並邀天空飛行科技公司、匯信科技公司、通業技研公司等企業與會，未來將持續攜手產學夥伴，共同推動碳纖維技術的研究與應用，以實現技術創新與產業升級。